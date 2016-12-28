Скончалась Вера Рубин, которая доказала существование темной материи

28 декабря 2016 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

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Вера Рубин (Vera Rubin), передовой астрофизик, которая обнаружила доказательства существования темной материи, скончалась в возрасте 88 лет. Смерть наступила от естественных причин. Новость подтвердил представитель Института Карнеги.Рубин большую часть жизни проработала в Фонде Карнеги. Президент организации назвал ее "национальным достоянием". В 1960-е и 1970-е года Рубин работала с астрономом Кентом Фордом, изучая поведение спиральных галактик, когда они обнаружили нечто совершенно неожиданное - звезды на внешней стороне галактики двигались так быстро, как и те, что находятся в середине, что никак не согласовалось с ньютоновской теорией гравитации. Существование темной материи предположил швейцарский астрофизик Фриц Цвикки еще в 1930 году, но именно Рубин нашла доказательства.Теперь считается, что более чем на 90 процентов Вселенная состоит из темной энергии и темной материи - но темная материя остается "невидимой" и "таинственной".