В США индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с 2001 года

Фото: AmericaRU.com
В октябре цены на жилье продолжили устойчивый рост, хотя резкий скачок процентов по займам после победы Дональда Трампа на выборах может отражать сдерживающие факторы длительного роста цен в стране производства. Как сообщает Conference Board, индекс потребительского доверия вырос до 113,7 пунктов с пересмотренного в ноябре показателя в 109,4 пунктов. Это превысило оценки, опрошенных Reuters, экономистов, которые прогнозировали 109 пунктов.
Фондовые индексы США выросли до рекордного уровня после выборов. Индекс SPX 500, принадлежащий Standard & Poor`s 500, вырос более чем на 6 процентов, в то время как индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний увеличился почти на 9 процентов, а индекс Small Cap 2000 повысился на 15 процентов за тот же период.
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