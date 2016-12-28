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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ США индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с 2001 года
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В США индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с 2001 года


В США индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с 2001 года
Фото: AmericaRU.com
В декабре индекс потребительского доверия в США поднялся до самого высокого уровня с августа 2001 года, когда американцы были более оптимистичны относительно перспектив, чем в любое время в течение последних 13 лет, сообщает аналитическая компания Conference Board.

В октябре цены на жилье продолжили устойчивый рост, хотя резкий скачок процентов по займам после победы Дональда Трампа на выборах может отражать сдерживающие факторы длительного роста цен в стране производства. Как сообщает Conference Board, индекс потребительского доверия вырос до 113,7 пунктов с пересмотренного в ноябре показателя в 109,4 пунктов. Это превысило оценки, опрошенных Reuters, экономистов, которые прогнозировали 109 пунктов.

Фондовые индексы США выросли до рекордного уровня после выборов. Индекс SPX 500, принадлежащий Standard & Poor`s 500, вырос более чем на 6 процентов, в то время как индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний увеличился почти на 9 процентов, а индекс Small Cap 2000 повысился на 15 процентов за тот же период.

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