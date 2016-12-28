В США индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с 2001 года

28 декабря 2016 года, 10:23

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107499

В декабре индекс потребительского доверия в США поднялся до самого высокого уровня с августа 2001 года, когда американцы были более оптимистичны относительно перспектив, чем в любое время в течение последних 13 лет, сообщает аналитическая компания Conference Board.В октябре цены на жилье продолжили устойчивый рост, хотя резкий скачок процентов по займам после победы Дональда Трампа на выборах может отражать сдерживающие факторы длительного роста цен в стране производства. Как сообщает Conference Board, индекс потребительского доверия вырос до 113,7 пунктов с пересмотренного в ноябре показателя в 109,4 пунктов. Это превысило оценки, опрошенных Reuters, экономистов, которые прогнозировали 109 пунктов.Фондовые индексы США выросли до рекордного уровня после выборов. Индекс SPX 500, принадлежащий Standard & Poor`s 500, вырос более чем на 6 процентов, в то время как индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний увеличился почти на 9 процентов, а индекс Small Cap 2000 повысился на 15 процентов за тот же период.