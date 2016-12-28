Игроки НБА бойкотируют Белый дом с Трампом во главе и «упускают возможности»

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Игроки намекали, а иногда даже откровенно высказывались, о том, что планируют отказаться от традиционного визита в Белый дом из-за того, что избранный президент является расистом. Однако Сильвер говорит о том, что Белый дом предоставит возможность социально ответственным игрокам поговорить с Трампом о проблемах, которые их волнуют.
"Для меня, если игрок решает не идти в Белый дом, неважно кто на посту президента, я считаю это упущенной возможностью. Большинство жителей этой страны, которые небезразличны к политике, могли бы убить за возможность напрямую сказать президенту Соединенных Штатов о своем мнении о той или иной проблеме", - сказал он.
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