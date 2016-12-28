В чем польза от того, что вы бросите курить?

Фото: AmericaRU.com
Согласно данным последнего исследования, специалисты Американского онкологического общества определили главную пользу отказа от привычки. Ученые выяснили, что кровяное давление упадет в течение 20 минут, а риск возникновения сердечного приступа в значительной мере сократится в течение 24 часов.
Спустя год вы сможете забыть про опасные заболевания, такие как рак легких, болезни сердца и инсульт, а также навсегда избавиться от курения. Несмотря на то, что это будет тяжелое испытание в жизни, спустя время вы определенно заметите положительные результаты. Чтобы снова не потерпеть неудачу в достижении цели, можно записаться на консультации или купить, к примеру, пластырь, помогающий избавиться от зависимости, или жевательную резинку.
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