Легенда «Звездных войн» Кэрри Фишер умерла в возрасте 60 лет

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Представитель актрисы Саймон Холс (Simon Halls) подтвердил, что Фишер перенесла сердечный приступ во время полета из Лондона в Лос-Анджелес. "С глубочайшим сожалением я вынужден от имени Билли Лурд подтвердить, что Кэрри Фишер ушла из жизни в 8:55 утра понедельника. Она была мировой любимицей, и ее будет очень не хватать. Вся семья благодарит Вас за молитвы", - сказал он.
Фишер была дочерью певца Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс. То, что она росла в чарующем и лицемерном мире славы, помогло ей приобрести своего рода «броню» - актриса часто была резка в словах по отношению к себе. В своих публичных выступлениях она также никогда не уклонялась от любых вопросов, которые хоть как-то могли ее задеть.
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