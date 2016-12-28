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Главная страница → Раздел: НекрологЛегенда Звездных войн Кэрри Фишер умерла в возрасте 60 лет
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Легенда «Звездных войн» Кэрри Фишер умерла в возрасте 60 лет


Легенда Звездных войн Кэрри Фишер умерла в возрасте 60 лет
Фото: AmericaRU.com
Кэрри Фишер (Carrie Fisher), дерзкая и остроумная голливудская принцесса, которая известна ролью принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», а позже получила признание как автор и сценарист, скончалась на 61-м году жизни.

Представитель актрисы Саймон Холс (Simon Halls) подтвердил, что Фишер перенесла сердечный приступ во время полета из Лондона в Лос-Анджелес. "С глубочайшим сожалением я вынужден от имени Билли Лурд подтвердить, что Кэрри Фишер ушла из жизни в 8:55 утра понедельника. Она была мировой любимицей, и ее будет очень не хватать. Вся семья благодарит Вас за молитвы", - сказал он.

Фишер была дочерью певца Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс. То, что она росла в чарующем и лицемерном мире славы, помогло ей приобрести своего рода «броню» - актриса часто была резка в словах по отношению к себе. В своих публичных выступлениях она также никогда не уклонялась от любых вопросов, которые хоть как-то могли ее задеть.

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