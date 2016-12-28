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Главная страница → Раздел: УкраинаДНР/ЛНР предложили Киеву освободить почти 700 своих пособников в обмен на 47 военнопленных
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«ДНР/ЛНР» предложили Киеву освободить почти 700 своих пособников в обмен на 47 военнопленных


ДНР/ЛНР предложили Киеву освободить почти 700 своих пособников в обмен на 47 военнопленных
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
Представители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» требуют от Киева освобождения из тюрем почти 700 своих подельников. В обмен на это они обещают отпустить из плена 47 украинских заложников. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей», ссылаясь на «уполномоченного по правам человека» сепаратистов Дарью Морозову.

«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек… И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать», - заявила сепаратистка, отметив, что Киев якобы подтвердил наличие у них этих 690 человек.

«Если брать отдельно, ″ДНР″ это цифра ″494 на 41″, и ″196 на 6″ — это со стороны ″ЛНР″», - уточнила представительница «ДНР».

Её заявление прокомментировала первый вице-спикер ВР Украины. «Кремль и полностью зависимые от него боевики… пытаются навязать свой циничный сценарий дискуссии по заложникам, манипулируют цифрами, блокируя процесс освобождения, шантажируя Украину нашими пленными гражданами… Во-первых, они искусственно занижают число заложников. Например, сейчас в списке СБУ… более 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать… Во-вторых, боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжкие преступления, убийц, записывают в свои так называемые списки тех, кто совершил преступления не в зоне АТО, то есть, предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного… Они искусственно увеличивают количество заложников, захватывая гражданских лиц, чтобы шантажировать Украину», - сообщила украинка, напомнив сепаратистам и Москве, что, согласно минским соглашениям, все заложники должны быть уже давно освобождены.

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