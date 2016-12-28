В Белом доме готовят санкции против российских хакеров

Фото: AmericaRU.com
Ответными мерами американские власти намерены «наказать и отпугнуть иностранных хакеров, наносящих ущерб экономической или национальной безопасности США». По данным источников, для этого Белый дом планирует предпринять экономические санкции и даже «дипломатические порицания».
Отметим, что власти США неоднократно обвиняли Кремль в том, что они вмешались в президентские выборы США посредством хакеров. Так, речь идёт о ряде кибератак, целями которых стали Демократическая партия США и её выдвиженец в президенты – Хилари Клинтон. Российские власти обвинения категорически отрицают.
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