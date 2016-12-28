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В Белом доме готовят санкции против российских хакеров


В Белом доме готовят санкции против российских хакеров
Фото: AmericaRU.com
Администрация Барака Обамы близка к оглашению новых санкций против Кремля из-за его вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на информированных американских чиновников.

Ответными мерами американские власти намерены «наказать и отпугнуть иностранных хакеров, наносящих ущерб экономической или национальной безопасности США». По данным источников, для этого Белый дом планирует предпринять экономические санкции и даже «дипломатические порицания».

Отметим, что власти США неоднократно обвиняли Кремль в том, что они вмешались в президентские выборы США посредством хакеров. Так, речь идёт о ряде кибератак, целями которых стали Демократическая партия США и её выдвиженец в президенты – Хилари Клинтон. Российские власти обвинения категорически отрицают.

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