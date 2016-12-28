В России мутировал ВИЧ

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«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63», - рассказал профессор.
Он подчеркнул, что новообразовавшийся ВИЧ «гораздо опаснее родителей» и призвал активнее изучать гибридизацию вируса в РФ.
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