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В России мутировал ВИЧ


В России мутировал ВИЧ
Фото: AmericaRU.com
На территории России появился новый очень опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил агентство ТАСС, ссылаясь на заведующего лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуарда Карамова.

«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63», - рассказал профессор.

Он подчеркнул, что новообразовавшийся ВИЧ «гораздо опаснее родителей» и призвал активнее изучать гибридизацию вируса в РФ.

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