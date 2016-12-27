Число физически и психически здоровых отцов-одиночек снижается

27 декабря 2016 года, 21:44

Фото: AmericaRU.com

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Согласно результатам нового канадского исследования, отцы-одиночки в два раза чаще сообщают о плохом физическом и психическом здоровье по сравнению с отцами, у которых есть партнеры.Кроме того, одинокие отцы испытывают тот же стресс и напряжение что и матери-одиночки, что, вероятно, связано с низким уровнем доходов и безработицей, говорят исследователи. "Мы уже давно знали, что воспитание детей в одиночку оказывает негативное влияние на здоровье, но лишь немногие эксперименты были направлены на одиноких отцов", - говорит ведущий автор Мария Чиу (Maria Chiu) из Университета Торонто.Семьи с одним родителем составляют 27 процентов семей в США, 25 процентов семей в Великобритании и 16 процентов семей в Канаде, пишут ученые в журнале «Journal of Epidemiology and Community Health». В исследовании приняли участие 1058 одиноких отцов, из которых каждый пятый зарабатывал менее 30 тысяч долларов в год, а 15 процентов были безработными.Каждый пятый участник страдал от 2 или более хронических заболеваний, а каждому десятому был поставлен диагноз тревожное расстройство. По сравнению с матерями-одиночками они потребляли меньше фруктов и овощей, а также были более склонны к избыточному весу и выпивке.