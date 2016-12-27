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Главная страница → Раздел: ПолитикаОбама считает, что в предвыборной гонке мог бы победить Трампа
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Обама считает, что в предвыборной гонке мог бы победить Трампа


Обама считает, что в предвыборной гонке мог бы победить Трампа
Фото: AmericaRU.com
Барак Обама (Barack Obama) заявил, что, если бы он вновь баллотировался на пост президента, то мог бы победить кандидата Республиканской партии Дональда Трампа (Donald Trump). По его мнению, кампания Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) действовала слишком осмотрительно, полагая, что победа у них в кармане.

"Если вы будете уверенны в своей победе, то, как и в спорте, будете действовать более осторожно", - сказал Обама в интервью с бывшим советником и давним другом Дэвидом Аксельродом, аналитиком CNN. Как заявил президент, Клинтон, по непонятным причинам, акцентировала внимание на том, что говорил и делал ее оппонент, но предлагала сосредоточиться на других вопросах. Также Обама подчеркнул свое восхищение бывшим госсекретарем и сказал, что она стала жертвой недобросовестных нападений.

Трамп прокомментировал заявление Обамы, написав в Твитере: "Президент Обама сказал, что он думает, что выиграл бы. Он должен был сказать об этом, но придется мне. Ни за что! Рабочие места, ИГИЛ, реформа здравоохранения".
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