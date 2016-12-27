Обама считает, что в предвыборной гонке мог бы победить Трампа

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"Если вы будете уверенны в своей победе, то, как и в спорте, будете действовать более осторожно", - сказал Обама в интервью с бывшим советником и давним другом Дэвидом Аксельродом, аналитиком CNN. Как заявил президент, Клинтон, по непонятным причинам, акцентировала внимание на том, что говорил и делал ее оппонент, но предлагала сосредоточиться на других вопросах. Также Обама подчеркнул свое восхищение бывшим госсекретарем и сказал, что она стала жертвой недобросовестных нападений.
Трамп прокомментировал заявление Обамы, написав в Твитере: "Президент Обама сказал, что он думает, что выиграл бы. Он должен был сказать об этом, но придется мне. Ни за что! Рабочие места, ИГИЛ, реформа здравоохранения".
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