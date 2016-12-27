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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Орегоне мужчина убил жену и ранил полицейского
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В Орегоне мужчина убил жену и ранил полицейского


В Орегоне мужчина убил жену и ранил полицейского
Фото: AmericaRU.com / iStockPhoto / © cglade
Сотрудник полиции штата Орегон получил тяжелое ранение, когда мужчина, застреливший свою жену, попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Страж порядка пустился за преступником в автомобильную погоню, которая закончилась кровавой перестрелкой в Рождественскую ночь.

32-летний патрульный Ник Седерберг (Nic Cederberg), семилетний ветеран отдела, ответил на вызов о стрельбе в пригороде Портленда, Кинг-Сити, около 10:15 вечера. По прибытию на место происшествия полицейский обнаружил мертвую женщину, идентифицированную друзьями и родственниками, как Кейт Арманд (Kate Armand). Он также заметил подозреваемого стрелка, 30-летнего мужа Арманд, Джеймса Тайлка (James Tylka), который как раз направлялся к своей машине.

Преступнику удалось отъехать от места происшествия на 30 километров, но погоня закончилась перестрелкой, в результате которой мужчина был застрелен, а Седерберг получил множественные огнестрельные ранения. В настоящее время полицейский находится в критическом состоянии.
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