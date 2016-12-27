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Главная страница → Раздел: ПрогрессИгнорирование проблемы изменения климата может обойтись дороже
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Игнорирование проблемы изменения климата может обойтись дороже


Игнорирование проблемы изменения климата может обойтись дороже
Фото: AmericaRU.com
Если избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) не планирует в будущем сохранить столь масштабное финансирование исследований об изменении климата, то в будущем затраты на проблему резко возрастут.

Уильям Нордхаус (William Nordhaus) из Йельского университета является центральной фигурой в изучении изменения климата и экономики. В начале 1990-х годов он разработал ведущую компьютерную модель для изучения влияния потепления на мировую экономику, которая дает возможность студентам и политикам проверить, каким образом различные сценарии могут привести к совершенно разному будущему климата.

Нордхаус опубликовал результаты своего исследования в журнале «National Bureau of Economic Research». Он утверждает, что сейчас наступает эпоха минимального вмешательства политики. Даже после корректировки на неопределенность, по мнению ученого, практически нет шансов, что люди будут препятствовать катастрофе. В ближайшем будущем, как ожидается, температура на планете увеличится на 2 градуса по Цельсию. Кроме того, цена, которую придется заплатить за бездействие, вырастет на 50 процентов.
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