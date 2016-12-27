Игнорирование проблемы изменения климата может обойтись дороже

Фото: AmericaRU.com
Уильям Нордхаус (William Nordhaus) из Йельского университета является центральной фигурой в изучении изменения климата и экономики. В начале 1990-х годов он разработал ведущую компьютерную модель для изучения влияния потепления на мировую экономику, которая дает возможность студентам и политикам проверить, каким образом различные сценарии могут привести к совершенно разному будущему климата.
Нордхаус опубликовал результаты своего исследования в журнале «National Bureau of Economic Research». Он утверждает, что сейчас наступает эпоха минимального вмешательства политики. Даже после корректировки на неопределенность, по мнению ученого, практически нет шансов, что люди будут препятствовать катастрофе. В ближайшем будущем, как ожидается, температура на планете увеличится на 2 градуса по Цельсию. Кроме того, цена, которую придется заплатить за бездействие, вырастет на 50 процентов.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Исследователи использовали самые маленькие алмазы в мире, чтобы сделать провод шириной в три атома →
- Астронавты отметили Рождество на орбите →
- На северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю →
- Аппарат Cassini поймал облака на Титане →
- Ученые научились создавать лекарства из «синтетических листьев» →
- Аномально теплая погода в Арктике бьет рекорды →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107479
http://www.americaru.com/news/107479