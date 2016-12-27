Сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск возникновения осложнений при гриппе

Фото: AmericaRU.com
На самом деле, болезни сердца увеличивают риск возникновения осложнений при гриппе, поэтому в данном случае врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку. Грипп является известным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт, которые иногда приводят к смерти. Заболевание также может ухудшить сердечную недостаточность или другие состояния, такие как диабет или астма.
Недавний обзор исследований показал, что вакцинация против гриппа может снизить риск сердечного приступа. Исследователи обнаружили, что люди, которые получили вакцину, имели на 36 процентов более низкий риск сердечного приступа в течение ближайших восьми месяцев. Среди пожилых людей, у которых были в анамнезе болезни сердца, риск снижался более чем вполовину.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Социальная изоляция может быть связана с худшим исходом при раке молочной железы →
- Люди могут заражаться птичьим гриппом от кошек →
- У молодых бегунов более сильные нейронные связи →
- Как похудеть и удержать вес в новом году? →
- Американские врачи советуют лечить ушные инфекции у детей долго →
- Осторожно! Ваша кошка может быть переносчиком птичьего гриппа →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107477
http://www.americaru.com/news/107477