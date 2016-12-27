Сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск возникновения осложнений при гриппе

27 декабря 2016 года, 19:41

Фото: AmericaRU.com

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Почти во всех случаях вакцины против гриппа безопасны для людей, страдающих болезнями сердца и сердечно-сосудистыми заболеваниями, если нет особых причин, таких как аллергия.На самом деле, болезни сердца увеличивают риск возникновения осложнений при гриппе, поэтому в данном случае врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку. Грипп является известным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт, которые иногда приводят к смерти. Заболевание также может ухудшить сердечную недостаточность или другие состояния, такие как диабет или астма.Недавний обзор исследований показал, что вакцинация против гриппа может снизить риск сердечного приступа. Исследователи обнаружили, что люди, которые получили вакцину, имели на 36 процентов более низкий риск сердечного приступа в течение ближайших восьми месяцев. Среди пожилых людей, у которых были в анамнезе болезни сердца, риск снижался более чем вполовину.