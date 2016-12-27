В Южной Корее свирепствует птичий грипп

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Во вторник правительство Южной Кореи заявило, что по всей стране будет уничтожено примерно 26 миллионов птиц, из которых около одной трети куры, несущие яйца. Штамм вируса птичьего гриппа H5N6 был обнаружен на фермах и в парках. Последняя вспышка, о которой впервые сообщили 17 ноября, является худшей в Южной Корее с 2003 года. Вирус распространился на все провинции, включая крупный парк на юге Сеула и живописную заболоченную местность на юге. До сих пор не поступало информации о случаях заражения птичьим гриппом человеком.
В настоящее время цены на яйца для оптовых покупателей выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодними ценами, а цены для потребителей выросли на 30 процентов. Правительство планирует субсидировать транспортные сборы и временно отменить пошлины на импортные яйца, чтобы облегчить ситуацию дефицита. Должностные лица заявили, что правительство может покупать яйца за границей, если цены продолжат расти.
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