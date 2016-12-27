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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЭдди Веддер на Рождество подарил доведенной до отчаяния семье 10 тысяч долларов
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Эдди Веддер на Рождество подарил доведенной до отчаяния семье 10 тысяч долларов


Эдди Веддер на Рождество подарил доведенной до отчаяния семье 10 тысяч долларов
Фото: AmericaRU.com
В то время как большинство американцев считают, сколько дней осталось до Нового года, Эдди Веддер (Eddie Vedder) празднует победу своей любимой команды по бейсболу на ежегодном чемпионате и совершает добрые дела.

Ранее в этом месяце фронтмен группы Pearl Jam подарил одной семье из Мэриленда чек на сумму 10 тысяч долларов. Статья в газете Washington Post привлекла внимание музыканта к истории 35-летней Тушики Бриттен (Tyshika Britten), которая изо всех сил старается прокормить свою семью из шести человек. В ней говорится, что на сайте объявлений Craigslist женщина писала, что ее семью скоро выселят из дома, и у нее нет денег, чтобы купить подарки детям на праздники. "Мне так больно. Я стараюсь изо всех сил. Я каждый день молюсь, и теперь прошу о помощи. Это не ради подарков, но они еще дети", - написала она.

Признание Бриттен, как вирус, распространилось по Интернету, и женщина стала получать разнообразные подарки на Рождество от людей по всему миру, начиная от PlayStation 4 до щенка. Но самый замечательный подарок был от Веддера, который послал чек на 10000 долларов. "Я был так тронут историей и тем, что мать сделала для своих детей. Они должны ею гордиться, так как такой поступок требует много мужества", - сказал он.
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