Эдди Веддер на Рождество подарил доведенной до отчаяния семье 10 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Ранее в этом месяце фронтмен группы Pearl Jam подарил одной семье из Мэриленда чек на сумму 10 тысяч долларов. Статья в газете Washington Post привлекла внимание музыканта к истории 35-летней Тушики Бриттен (Tyshika Britten), которая изо всех сил старается прокормить свою семью из шести человек. В ней говорится, что на сайте объявлений Craigslist женщина писала, что ее семью скоро выселят из дома, и у нее нет денег, чтобы купить подарки детям на праздники. "Мне так больно. Я стараюсь изо всех сил. Я каждый день молюсь, и теперь прошу о помощи. Это не ради подарков, но они еще дети", - написала она.
Признание Бриттен, как вирус, распространилось по Интернету, и женщина стала получать разнообразные подарки на Рождество от людей по всему миру, начиная от PlayStation 4 до щенка. Но самый замечательный подарок был от Веддера, который послал чек на 10000 долларов. "Я был так тронут историей и тем, что мать сделала для своих детей. Они должны ею гордиться, так как такой поступок требует много мужества", - сказал он.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Семья из Айовы зажгла 100 тысяч свечей и передала 18 тысяч долларов на благотворительность →
- Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс провела Рождество в детской больнице →
- Актриса Кэрри Фишер в реанимации после сердечного приступа →
- Аврил Лавин раскритиковала Цукерберга за шутку в адрес Nickelback →
- На инаугурации Трампа будет петь мормонский хор →
- В Детройте улицу назвали именем Стиви Уандера →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107473
http://www.americaru.com/news/107473