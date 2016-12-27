Социальная изоляция может быть связана с худшим исходом при раке молочной железы

27 декабря 2016 года, 18:03

Фото: AmericaRU.com

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Больные раком молочной железы на ранней стадии, у которых мало социальных связей, имеют более высокий риск смерти от заболевания, предполагает новое исследование.Женщины с меньшим количеством социальных связей - друзья, семья, религиозная группа, а также супруги или романтические партнеры – имеют на 43 процентов больше шансов рецидива рака молочной железы, на 64 процента больше шансов умереть от болезни и на 69 процентов больше шансов умереть от любой причины. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cancer».Хотя исследование обнаружило связь между социальной поддержкой и здоровьем, оно не доказывает, что социальная изоляция на самом деле укорачивает жизнь. Тем не менее, специалисты Института рака Даны Фарбер в Бостоне утверждают, что социальные связи могут помочь онкопациентам. Помимо моральной поддержки, члены семьи и друзья могут оказать практическую помощь, например, приготовление пищи и выполнение назначений врача.