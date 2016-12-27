Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:13 pm | Чикаго 11:13 am | Сан-Франциско 9:13 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСоциальная изоляция может быть связана с худшим исходом при раке молочной железы
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Социальная изоляция может быть связана с худшим исходом при раке молочной железы


Социальная изоляция может быть связана с худшим исходом при раке молочной железы
Фото: AmericaRU.com
Больные раком молочной железы на ранней стадии, у которых мало социальных связей, имеют более высокий риск смерти от заболевания, предполагает новое исследование.

Женщины с меньшим количеством социальных связей - друзья, семья, религиозная группа, а также супруги или романтические партнеры – имеют на 43 процентов больше шансов рецидива рака молочной железы, на 64 процента больше шансов умереть от болезни и на 69 процентов больше шансов умереть от любой причины. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cancer».

Хотя исследование обнаружило связь между социальной поддержкой и здоровьем, оно не доказывает, что социальная изоляция на самом деле укорачивает жизнь. Тем не менее, специалисты Института рака Даны Фарбер в Бостоне утверждают, что социальные связи могут помочь онкопациентам. Помимо моральной поддержки, члены семьи и друзья могут оказать практическую помощь, например, приготовление пищи и выполнение назначений врача.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107471
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus