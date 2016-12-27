Пенсильвания тормозит ключевую программу экономического развития

Фото: AmericaRU.com
Программа пытается восстановить заброшенную или пришедшую в упадок собственность, освободив ее владельцев от местных и государственных налогов. Администрация Вольфа говорит, что штат не может позволить себе новые налоговые льготы. "Когда речь идет о деньгах, штат не имеет ни гроша", - сказал пресс-секретарь губернатора Джефф Шеридан (Jeff Sheridan).
Вольф подписал закон о расширении программы летом прошлого года. Но Скотт Дункельбергер (Scott Dunkelberger) из Департамента общественного и экономического развития штата написал заявление об отказе.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Panasonic инвестирует 226 миллионов долларов в завод солнечных батарей Tesla →
- Власти Гавайев заплатили 112 миллионов за использованием возобновляемых источников энергии →
- Как дать рождественской елке вторую жизнь →
- Теперь власти США будут проверять у иностранных путешественников аккаунты в соцсетях →
- Deutsche Bank согласился выплатить США 7,2 миллиарда долларов по делу об ипотеке →
- В некоторых кофейнях Starbucks в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107469
http://www.americaru.com/news/107469