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Пенсильвания тормозит ключевую программу экономического развития


Пенсильвания тормозит ключевую программу экономического развития
Фото: AmericaRU.com
Администрация штата Пенсильвании планирует приостановить одну из программ экономического развития. Как сообщает The Philadelphia Inquirer, губернатор Том Вольф (Tom Wolf) отправил письма с отказом в Филадельфию, Котсвилл и другие муниципалитеты, которые подали заявки на программу Keystone Opportunity Zone.

Программа пытается восстановить заброшенную или пришедшую в упадок собственность, освободив ее владельцев от местных и государственных налогов. Администрация Вольфа говорит, что штат не может позволить себе новые налоговые льготы. "Когда речь идет о деньгах, штат не имеет ни гроша", - сказал пресс-секретарь губернатора Джефф Шеридан (Jeff Sheridan).

Вольф подписал закон о расширении программы летом прошлого года. Но Скотт Дункельбергер (Scott Dunkelberger) из Департамента общественного и экономического развития штата написал заявление об отказе.
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