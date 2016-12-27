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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Луганщине 2 украинских военных, заблудившись, попали в плен к боевикам
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На Луганщине 2 украинских военных, заблудившись, попали в плен к боевикам


На Луганщине 2 украинских военных, заблудившись, попали в плен к боевикам
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/ato.news
Пророссийские боевики «ЛНР» взяли в плен двух военнослужащих ВС Украины, по ошибке попавших на оккупированную территорию. Информацию частично подтвердил штаб Антитеррористической операции.

«Приблизительно в 16:00 26 декабря в районе КПВВ "Золотое" двое военнослужащих одной из воинских частей на Луганщине возвращались на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками», - рассказали в пресс-центе, уточнив, что сейчас связь с военнослужащими отсутствует.

Отметим, что, по данным украинских СМИ, военнослужащие сейчас находятся в плену сепаратистской «ЛНР». Скорее всего, они были доставлены боевиками в оккупированный Луганск.

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