Эксперты не выявили следов взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море

Фото: AmericaRU.com
«Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера», - сообщил источник. Он подчеркнул, что нет фактов, указывающих на совершение теракта на борту Ту-154.
Отметим, что трагедия произошла рано утром 25 декабря. Летевший в Сирию пассажирский самолёт Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем через 2 минуты после вылета. На его борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажиры (музыканты, представители СМИ и военные). Все они погибли.
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