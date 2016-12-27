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Главная страница → Раздел: В миреЭксперты не выявили следов взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море
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Эксперты не выявили следов взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море


Эксперты не выявили следов взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море
Фото: AmericaRU.com
Следственная группа не выявила следов взрыва или пожара на борту российского самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем 25 декабря. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник в силовых структурах.

«Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера», - сообщил источник. Он подчеркнул, что нет фактов, указывающих на совершение теракта на борту Ту-154.

Отметим, что трагедия произошла рано утром 25 декабря. Летевший в Сирию пассажирский самолёт Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем через 2 минуты после вылета. На его борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажиры (музыканты, представители СМИ и военные). Все они погибли.

Читайте также: Российские спецслужбы сильно сомневаются, что причиной крушения Ту-154 стал теракт.
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