В Москве мужчина ранил из ружья 5 человек, взял заложницу и покончил с собой

Фото: AmericaRU.com
Трагический инцидент произошел в ночь на 27 декабря. Мужчина по неизвестной причине открыл огонь из ружья по сотрудникам полиции, проводивших обыск в одной из квартир жилого дома. Стрелок ранил 3 полицейских и 2 сотрудников городского учреждения «Жилищник», после чего скрылся в соседней квартире. Более того, он взял в заложники женщину, которая в ней находилась.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, МЧС и бригады скорой помощи. С мужчиной велись переговоры, готовился штурм квартиры. Однако он не потребовался. «Благодаря принятым следователями столичного СК России и сотрудниками полиции мерам женщина освобождена. Ее жизни ничего не угрожает. Мужчина, скрывавшийся в квартире, покончил жизнь самоубийством», - сообщила представительница СК России.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Мытищах мать столкнула с 15 этажа своего 7-летнего ребёнка →
- В России уже 77 человек скончались из-за концентрата для ванн →
- В России отец выбросил из окна 8 этажа своего годовалого сына →
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла; 21 тысяча домов осталась без электроэнергии →
- Российские спецслужбы сильно сомневаются, что причиной крушения Ту-154 стал теракт →
- Трамп процитировал Путина в Twitter →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107463
http://www.americaru.com/news/107463