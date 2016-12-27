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Главная страница → Раздел: В миреВ Москве мужчина ранил из ружья 5 человек, взял заложницу и покончил с собой
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В Москве мужчина ранил из ружья 5 человек, взял заложницу и покончил с собой


В Москве мужчина ранил из ружья 5 человек, взял заложницу и покончил с собой
Фото: AmericaRU.com
В столице России мужчина обстрелял полицейских, проводивших обыск квартиры. История закончилась самоубийством опасного преступника. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представительницу Главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову.

Трагический инцидент произошел в ночь на 27 декабря. Мужчина по неизвестной причине открыл огонь из ружья по сотрудникам полиции, проводивших обыск в одной из квартир жилого дома. Стрелок ранил 3 полицейских и 2 сотрудников городского учреждения «Жилищник», после чего скрылся в соседней квартире. Более того, он взял в заложники женщину, которая в ней находилась.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, МЧС и бригады скорой помощи. С мужчиной велись переговоры, готовился штурм квартиры. Однако он не потребовался. «Благодаря принятым следователями столичного СК России и сотрудниками полиции мерам женщина освобождена. Ее жизни ничего не угрожает. Мужчина, скрывавшийся в квартире, покончил жизнь самоубийством», - сообщила представительница СК России.
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