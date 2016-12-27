Panasonic инвестирует 226 миллионов долларов в завод солнечных батарей Tesla

Фото: AmericaRU.com
Panasonic постепенно отступает от выпуска низкорентабельной электроники и собирается больше сосредоточиться на торговле автомобильными компонентами. По этой причине принято решение в завод Tesla Motors в Буффало, штат Нью-Йорк.
Обе компании заявили, что планируют начать производство фотоэлектрических модулей летом 2017 года.
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