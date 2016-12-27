Panasonic инвестирует 226 миллионов долларов в завод солнечных батарей Tesla

27 декабря 2016 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Panasonic Corp инвестирует более 30 миллиардов иен (256 миллионов долларов) в завод по производству солнечных батарей компании Илона Маска Tesla Motors в Нью-Йорке. Компания вложит в производство фотоэлектрических элементов и модулей.Panasonic постепенно отступает от выпуска низкорентабельной электроники и собирается больше сосредоточиться на торговле автомобильными компонентами. По этой причине принято решение в завод Tesla Motors в Буффало, штат Нью-Йорк.Обе компании заявили, что планируют начать производство фотоэлектрических модулей летом 2017 года.