На острове Богослов у Аляски активизировался вулкан

27 декабря 2016 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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На крошечном острове Богослов на Аляске проснулся вулкан. В течение последних суток вулкан выбросил облако пепла около 10 км высотой, но активное извержение лавы пока не зафиксировано, сообщает вулканическая обсерватория Аляски.Извержение стало причиной ограничения полетов в регионе. Сейсмологи прогнозируют еще три извержения в ближайшие дни. Как сообщает геофизик Дэйв Шнайдер (Dave Schneider), на самом острове Богослов оборудования для замер сейсмической активности нет, поэтому ситуация оценивается по датчикам на Алеутских островов и со спутниковых снимков.Юго-западные ветры подтолкнут облако пепла на север от поселения Уналашки. Во время последнего выброса возле острова зафиксировано больше 60 молний.