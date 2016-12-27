На острове Богослов у Аляски активизировался вулкан

Фото: AmericaRU.com
Извержение стало причиной ограничения полетов в регионе. Сейсмологи прогнозируют еще три извержения в ближайшие дни. Как сообщает геофизик Дэйв Шнайдер (Dave Schneider), на самом острове Богослов оборудования для замер сейсмической активности нет, поэтому ситуация оценивается по датчикам на Алеутских островов и со спутниковых снимков.
Юго-западные ветры подтолкнут облако пепла на север от поселения Уналашки. Во время последнего выброса возле острова зафиксировано больше 60 молний.
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