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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа острове Богослов у Аляски активизировался вулкан
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На острове Богослов у Аляски активизировался вулкан


На острове Богослов у Аляски активизировался вулкан
Фото: AmericaRU.com
На крошечном острове Богослов на Аляске проснулся вулкан. В течение последних суток вулкан выбросил облако пепла около 10 км высотой, но активное извержение лавы пока не зафиксировано, сообщает вулканическая обсерватория Аляски.

Извержение стало причиной ограничения полетов в регионе. Сейсмологи прогнозируют еще три извержения в ближайшие дни. Как сообщает геофизик Дэйв Шнайдер (Dave Schneider), на самом острове Богослов оборудования для замер сейсмической активности нет, поэтому ситуация оценивается по датчикам на Алеутских островов и со спутниковых снимков.

Юго-западные ветры подтолкнут облако пепла на север от поселения Уналашки. Во время последнего выброса возле острова зафиксировано больше 60 молний.
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