В 2016 году из Украины выдворили 14 «воров в законе», «коронованных» в России

Фото: AmericaRU.com / npu.gov.ua
«Уже долгое время российская организованная преступность занимает первое место в мире, опередив по опасности и жестокости итальянскую и мексиканскую мафии. Поэтому борьба с «ворами в законе» - это не внутренняя проблема Украины, это проблема всего мира», - заявил глава НПУ, отметив, что «воров в законе» непосредственно курируют российские спецслужбы, и в Украину они прибыли получения контроля над различными сегментами криминального мира и дестабилизации ситуации.
«Выдворив этих 14 человек, мы не дали им возможность создавать здесь банды, а также перекрыли внешний контроль со стороны агрессора», - констатировал Троян.
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