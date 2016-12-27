Люди могут заражаться птичьим гриппом от кошек

27 декабря 2016 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107455

Американские врачи зафиксировали в Нью-Йорке случай, когда человек заразился одной из форм птичьего гриппа от больной кошки.Это первый случай, когда грипп передался человеку от представителя кошачьих. По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, редкий штамм вируса птичьего гриппа был обнаружен, по крайней мере, у 45 кошек в приюте для животных на Манхэттене.Тесты, проводимые специалистами университета Висконсина, показали, что ветеринарный врач заразился вирусом H7N2, когда ухаживал за больным 12-летним котом, доставленным в приют. Медики предполагают, что кот мог заразиться от голубя или от другой бездомной кошки.Врачи говорят, что ветеринар быстро восстановился после легкого гриппа.