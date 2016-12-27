Исследователи использовали самые маленькие алмазы в мире, чтобы сделать провод шириной в три атома

27 декабря 2016 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Чтобы создать самый маленький в мире нанопровод, ученые Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории энергетики использовали блоки из мельчайших алмазов в соединении с атомами серы и меди. Это позволило создать электрические провода шириной всего в три атома.Использовать разные типа атомов и сложить их вместе в стиле Lego – такой метод может быть использования для создания крошечных изделий для разных целей. В этот раз физикам удалось создать тончайшие провода, которые могут применять в широком спектре, включая ткани, оптико-электронные устройства, сверхпроводящие материалы и многое другое.Результаты исследования опубликованы в Nature Materials.«Процесс создания прост, его можно назвать горшком для синтеза. Мы просто свалили ингредиенты вместе, и результат был получен через полчаса», - заявил Хао Ян (Hao Yan), автор исследования из Стэнфордского университета.Ядро провода состоит из полупроводников – сочетания меди и серы, а алмазы формируют изолирующую оболочку.