Последний производитель диско-шаров в США все еще в струе

27 декабря 2016 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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Иоланда Бейкер (Yolanda Baker), известная среди знакомых как Yo Yo – последний в Америке производитель диско-шаров для компании Omega. Она занимается этим уже 50 лет и все еще остается в струе.Иоланда делала шары для Мадонны, Кида Рока и Бейонсе. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор владеет пальцами с молниеносной скоростью. Она делает зеркальные шары для диско на небольшой фабрике в Хайландс. Ядро шаров делается из алюминия, а затем покрывается зеркальными квадратами – Иоланда делает это во впечатляющем темпе.Уникальность ее работы в том, что у нет никакой возможности исправить ошибку – квадраты сразу должны быть расположены в правильном порядке. За год Иоланда делает для компании Omega из Луисвилля несколько десятков тысяч диско-шаров вручную. В лучшие времена количество изготовляемых шаров составляло сотню тысяч.