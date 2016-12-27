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Главная страница → Раздел: ПолитикаПоследний производитель диско-шаров в США все еще в струе
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Последний производитель диско-шаров в США все еще в струе


Последний производитель диско-шаров в США все еще в струе
Фото: AmericaRU.com
Иоланда Бейкер (Yolanda Baker), известная среди знакомых как Yo Yo – последний в Америке производитель диско-шаров для компании Omega. Она занимается этим уже 50 лет и все еще остается в струе.

Иоланда делала шары для Мадонны, Кида Рока и Бейонсе. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор владеет пальцами с молниеносной скоростью. Она делает зеркальные шары для диско на небольшой фабрике в Хайландс. Ядро шаров делается из алюминия, а затем покрывается зеркальными квадратами – Иоланда делает это во впечатляющем темпе.

Уникальность ее работы в том, что у нет никакой возможности исправить ошибку – квадраты сразу должны быть расположены в правильном порядке. За год Иоланда делает для компании Omega из Луисвилля несколько десятков тысяч диско-шаров вручную. В лучшие времена количество изготовляемых шаров составляло сотню тысяч.
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