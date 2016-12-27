Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:57 am | Чикаго 3:57 am | Сан-Франциско 1:57 am
Главная страница → Раздел: НекрологУмер комик Рики Харрис из Все ненавидят Криса
Некролог
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Умер комик Рики Харрис из «Все ненавидят Криса»


Умер комик Рики Харрис из Все ненавидят Криса
Фото: AmericaRU.com
Голливудский комик Рики Харрис (Ricky Harris), один из исполнителей в сериале «Все ненавидят Криса», популярный хип-хоп музыкант умер в понедельник, 26 декабря. Ему было 54 года.

Причина смерти пока неизвестна. Представитель актера Синди Амберс рассказала, что два года назад перенес сердечный приступ.

Харрис родился в семье проповедника из Лонг-Бич. Звезда рэпа Снуп Догг – его друг детства. Они оба пели в церковном хоре. Первую роль Харрис исполнил в фильме 1993 года «Поэтическая справедливость».

После смерти актера Снуп Дог разместил видео в Instagram, в котором назвал Харриса «старшим братом, близким парнем и оригинальным артистом из Лонг-Бич».
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107449
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus