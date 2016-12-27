Умер комик Рики Харрис из «Все ненавидят Криса»

27 декабря 2016 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Голливудский комик Рики Харрис (Ricky Harris), один из исполнителей в сериале «Все ненавидят Криса», популярный хип-хоп музыкант умер в понедельник, 26 декабря. Ему было 54 года.Причина смерти пока неизвестна. Представитель актера Синди Амберс рассказала, что два года назад перенес сердечный приступ.Харрис родился в семье проповедника из Лонг-Бич. Звезда рэпа Снуп Догг – его друг детства. Они оба пели в церковном хоре. Первую роль Харрис исполнил в фильме 1993 года «Поэтическая справедливость».После смерти актера Снуп Дог разместил видео в Instagram, в котором назвал Харриса «старшим братом, близким парнем и оригинальным артистом из Лонг-Бич».