Умер комик Рики Харрис из «Все ненавидят Криса»

Фото: AmericaRU.com
Причина смерти пока неизвестна. Представитель актера Синди Амберс рассказала, что два года назад перенес сердечный приступ.
Харрис родился в семье проповедника из Лонг-Бич. Звезда рэпа Снуп Догг – его друг детства. Они оба пели в церковном хоре. Первую роль Харрис исполнил в фильме 1993 года «Поэтическая справедливость».
После смерти актера Снуп Дог разместил видео в Instagram, в котором назвал Харриса «старшим братом, близким парнем и оригинальным артистом из Лонг-Бич».
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