Дональд Трамп назвал ООН «клубом для людей, которые хорошо проводят время»

27 декабря 2016 года, 11:45

Фото: AmericaRU.com

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Вновь избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) вновь выступил со скандальными высказываниями. Он назвал Организацию Объединенных Наций «клубом для людей, которые просто хорошо проводят время».Через несколько дней после того, как члены ООН осудили израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, Трамп поставил под сомнение эффективность организации. Он написал в Твиттере, что ООН имеет огромный потенциал, но по факты работает именно как клуб по интересам. «Это клуб для людей, которые собираются вместе, разговаривают и веселятся. Как грустно! Думаю, все станет другим после 20 января» - написал он.В декабре прошлого года Трамп заявлял о своем нейтралитете в отношении израильско-палестинских проблем, однако его тон изменился в последнее время. В ходе предвыборной кампании он стал явно склоняться в сторону Израиля.В этом году ООН одобрила более 70 юридически обязывающих резолюций, в том числе - новые санкции в отношении Северной Кореи и меры борьбы с конфликтами по всему миру.