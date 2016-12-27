Дональд Трамп назвал ООН «клубом для людей, которые хорошо проводят время»

Фото: AmericaRU.com
Через несколько дней после того, как члены ООН осудили израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, Трамп поставил под сомнение эффективность организации. Он написал в Твиттере, что ООН имеет огромный потенциал, но по факты работает именно как клуб по интересам. «Это клуб для людей, которые собираются вместе, разговаривают и веселятся. Как грустно! Думаю, все станет другим после 20 января» - написал он.
В декабре прошлого года Трамп заявлял о своем нейтралитете в отношении израильско-палестинских проблем, однако его тон изменился в последнее время. В ходе предвыборной кампании он стал явно склоняться в сторону Израиля.
В этом году ООН одобрила более 70 юридически обязывающих резолюций, в том числе - новые санкции в отношении Северной Кореи и меры борьбы с конфликтами по всему миру.
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