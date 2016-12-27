Женщина из Лас-Вегаса прошла через метель больше 40 километров

Фото: AmericaRU.com
Карен Кляйн (Karen Klein) пришлось применить всю силу духа и способность выживать, чтобы пройти длинное расстояние сквозь снежную бурю. Она поехала в отпуск с мужем и 10-летним сыном. Их автомобиль застрял вблизи северного края Большого Каньона в Аризоне. Женщина отправилась за помощью – ее муж не смог этого сделать, потому что еще восстанавливался после несчастного случая.
Карен решила идти в сторону главной дороги. Оказалось, что из-за снегопада трассу закрыли. Через несколько часов она оказалась в полной тьме. Приложив титанические усилия, она выжила в метель и через 36 часов вышла к сторожке смотрителя парка. Она растянула ногу, потеряла ботинок в снегу и получила обморожения.
На некоторое время ей удалось спрятаться под вечнозеленым деревом, есть хвою и пить талую воду. В это время ее муж и сын, не дождавшись ее, пошли в другую сторону и быстрее нашли помощь. Спасатели обнаружили женщину в сторожке.
Карен удалось выжить потому, что она давно занимается бегом. Сейчас она восстанавливается в больнице штата Юта.
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