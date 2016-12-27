В Чикаго в рождественские выходные расстреляли 40 человек

27 декабря 2016 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Чикаго продолжает переживать волну насилия. В минувшие выходные в городе было расстреляно 40 человек, сообщают местные власти. Из всех, кто получил огнестрельные ранения, 12 человек погибли.Чикаго оказался в центре национального внимания из-за резкого увеличения насилия и применения огнестрельного оружия. Как сообщает департамент полиции Чикаго, что большинство перестрелок на праздники связано с деятельностью банд.«Около 90% смертельно раненых жителей Чикаго так или иначе относятся к бандам. Установление их личности поможет выявить потенциальных подозреваемых в вооруженном насилии в городе», - говорит в заявлении полиции.В Чикаго в 2016 году убито больше 700 человек. Это рекорд для города с конца 90-х годов.