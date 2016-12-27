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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Чикаго в рождественские выходные расстреляли 40 человек
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В Чикаго в рождественские выходные расстреляли 40 человек


В Чикаго в рождественские выходные расстреляли 40 человек
Фото: AmericaRU.com
Чикаго продолжает переживать волну насилия. В минувшие выходные в городе было расстреляно 40 человек, сообщают местные власти. Из всех, кто получил огнестрельные ранения, 12 человек погибли.

Чикаго оказался в центре национального внимания из-за резкого увеличения насилия и применения огнестрельного оружия. Как сообщает департамент полиции Чикаго, что большинство перестрелок на праздники связано с деятельностью банд.

«Около 90% смертельно раненых жителей Чикаго так или иначе относятся к бандам. Установление их личности поможет выявить потенциальных подозреваемых в вооруженном насилии в городе», - говорит в заявлении полиции.

В Чикаго в 2016 году убито больше 700 человек. Это рекорд для города с конца 90-х годов.
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