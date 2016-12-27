За последний год украинцам удалось освободить из плена боевиков всего 16 человек

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«В 2014 и 2015 годах было освобождено значительное количество наших пленных. На сегодняшний день в этом году были освобождены пока только 16 человек», - рассказал представитель спецслужбы, объяснив это тем, что тема освобождения пленных стала слишком «политизированной».
«Мы готовы отдать 228 человек. Более того, мы сейчас отдаем как знак доброй воли 15 человек. И эти 15 человек есть списках, переданных нам той стороной (сепаратистами – ред», - сообщил Тандит. Он подчеркнул, что в данном вопросе решения принимаются не в «ДНР/ЛНР», а в Кремле.
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