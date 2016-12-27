В США молодые люди устроили драки и стрельбу в 15 торговых центрах по всей стране

Фото: AmericaRU.com
Столкновения произошли в 10 штатах: Теннеси, Колорадо, Иллинойс, Аризона и другие. Полиция считает, что столкновения произошли между молодыми сторонниками разных банд, однако также рассматривается версия терроризма. В социальных медиа распространилось множество ложных слухов о стрельбе в других местах.
В общей сложности, около 10 людей получили ранения в разных местах. Во многих местах полиция не произвела ни одного ареста.
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