В США молодые люди устроили драки и стрельбу в 15 торговых центрах по всей стране

27 декабря 2016 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Полтора десятка боев с применением огнестрельного оружия произошло в американских торговых центрах по всей стране. Полиция закрыла все здания, покупка пост-рождественских подарков и продуктов сорвана.Столкновения произошли в 10 штатах: Теннеси, Колорадо, Иллинойс, Аризона и другие. Полиция считает, что столкновения произошли между молодыми сторонниками разных банд, однако также рассматривается версия терроризма. В социальных медиа распространилось множество ложных слухов о стрельбе в других местах.В общей сложности, около 10 людей получили ранения в разных местах. Во многих местах полиция не произвела ни одного ареста.