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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинский ПриватБанк признан одним из лучших в мире по качеству обслуживания
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Украинский ПриватБанк признан одним из лучших в мире по качеству обслуживания


Украинский ПриватБанк признан одним из лучших в мире по качеству обслуживания
Фото: AmericaRU.com / privatbank.ua
Международная платёжная система Visa признала украинский ПриватБанк одним из лучших в мире по качеству обслуживания держателей банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба украинского банка.

«В рамках глобальной программы Visa Global Service Quality Performance Awards, ПриватБанк отмечен наградой в номинации Chargeback–to Sales Ratio-Non-Fraud Chargeback, Acquirer (самая низкая доля спорных и мошеннических транзакций в торговом обороте эквайера)», - сообщили в ПриватБанке.

С наградой украинский банк поздравил руководитель глобальной системы поддержки клиентов Visa Томми Якобс. «Компания Visa отмечает самые передовые банки мира за их последовательные усилия для обеспечения надежности и безопасность транзакций. Именно исключительное качество обслуживания, особенно в розничной банковской деятельности, где от эффективности работы не в последнюю очередь зависит доверие потребителей к безналичным расчетам, помогает ПриватБанку сохранять лидерство на рынке», - заявил он.

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