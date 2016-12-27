Украинский ПриватБанк признан одним из лучших в мире по качеству обслуживания

Фото: AmericaRU.com / privatbank.ua
«В рамках глобальной программы Visa Global Service Quality Performance Awards, ПриватБанк отмечен наградой в номинации Chargeback–to Sales Ratio-Non-Fraud Chargeback, Acquirer (самая низкая доля спорных и мошеннических транзакций в торговом обороте эквайера)», - сообщили в ПриватБанке.
С наградой украинский банк поздравил руководитель глобальной системы поддержки клиентов Visa Томми Якобс. «Компания Visa отмечает самые передовые банки мира за их последовательные усилия для обеспечения надежности и безопасность транзакций. Именно исключительное качество обслуживания, особенно в розничной банковской деятельности, где от эффективности работы не в последнюю очередь зависит доверие потребителей к безналичным расчетам, помогает ПриватБанку сохранять лидерство на рынке», - заявил он.
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