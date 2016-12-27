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Главная страница → Раздел: В миреВ Мытищах мать столкнула с 15 этажа своего 7-летнего ребёнка
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В Мытищах мать столкнула с 15 этажа своего 7-летнего ребёнка


В Мытищах мать столкнула с 15 этажа своего 7-летнего ребёнка
Фото: AmericaRU.com / mosobl.sledcom.ru
Ужасная трагедия произошла в подмосковном городке Мытищи. Мать собственноручно вытолкнула из окна 15 этажа своего 7-летнего ребёнка. Мальчик не выжил. Об этом сообщило управление СК России по Московской области.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 26 декабря. «В вечернее время суток 34-летняя жительница, находясь в квартире по месту временного проживания в городе Мытищи, вытолкнула своего малолетнего ребенка 2009 года рождения из окна 15 этажа», - рассказали следователи, не уточнив мотивы ужасного поступка.

К сожалению, мальчик скончался от полученных травм. Женщину арестовали. В отношении неё завели уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

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