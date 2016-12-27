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Главная страница → Раздел: УкраинаПод Ужгордом пёс 2 суток оберегал обездвиженную собаку на железнодорожных рельсах
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Под Ужгордом пёс 2 суток оберегал обездвиженную собаку на железнодорожных рельсах


Под Ужгордом пёс 2 суток оберегал обездвиженную собаку на железнодорожных рельсах
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/den.podolchak
Трогательная история произошла недалеко от украинского города Ужгорода. Пес двое суток грел и оберегал раненную подругу, которая из-за травмы не смогла сойти с железнодорожных рельс. Об этом сообщил очевидец Денис Малафеев.

«Два дня подряд в селе Цегловка на железнодорожных путях лежат две собаки. По приезду оказалось, что одна из них травмирована поездом и не в состоянии передвигаться самостоятельно. Несколько попыток убрать животное с рельс оказались тщетными, так как кобель всячески защищал ее от нас. В тот момент, когда я увидел надвигающийся поезд, стало не по себе. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к собаке, прижался и лег рядом с ней! Оба животных опустили головы прижав их к земле и поезд проехал!!! Ребята, он это делал 2 сутки подряд! Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз! Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно, не все люди так могут», - сообщил местный защитник животных.

К счастью, собак удалось спасти. По данным Малафеева, их отвезли в приют для животных, где оказали всю необходимую помощь. Позже оказалось, что собаки - брат и сестра. Их уже забрал владелец.
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