Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:42 am | Чикаго 11:42 pm | Сан-Франциско 9:42 pm
Главная страница → Раздел: В миреВ России уже 77 человек скончались из-за концентрата для ванн
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В России уже 77 человек скончались из-за концентрата для ванн


В России уже 77 человек скончались из-за концентрата для ванн
Фото: AmericaRU.com
В российском Иркутске люди продолжают гибнуть от отравления спиртовым концентратом для ванн «Боярышник». Умерли уже 77 человек. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на местное отделение Министерства здравоохранения.

«В течение дня в больнице скончался один из тяжело пострадавших от отравления. На данный момент речь идет о гибели 77 человек», - рассказали чиновники, добавив, что всего отравились концентратом 120 человек.

По их данным, на сегодняшний день в больницах Иркутска продолжают лечение ещё 16 жертв «Боярышника».

Напомним, 17 декабря жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107431
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus