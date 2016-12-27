В России уже 77 человек скончались из-за концентрата для ванн

Фото: AmericaRU.com
«В течение дня в больнице скончался один из тяжело пострадавших от отравления. На данный момент речь идет о гибели 77 человек», - рассказали чиновники, добавив, что всего отравились концентратом 120 человек.
По их данным, на сегодняшний день в больницах Иркутска продолжают лечение ещё 16 жертв «Боярышника».
Напомним, 17 декабря жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз.
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