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Главная страница → Раздел: УкраинаГлавари ДНР и ЛНР согласились передать Савченко двух военнопленных
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Главари «ДНР» и «ЛНР» согласились передать Савченко двух военнопленных


Главари ДНР и ЛНР согласились передать Савченко двух военнопленных
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Главари сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий согласились передать двух военнопленных через украинского депутата Надежду Савченко, с которой они тайно встречались в Минске. Об этом сообщил «Луганский информационный центр».

«В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими», - говорится в совместном заявлении Захарченко и Плотницкого.

Отметим, что тайная встреча Савченко с Александром Захарченком и Игорем Плотницким состоялась в Минске в начале этого месяца. На ней они обсуждали освобождение военнопленных, снятие санкций и амнистию боевиков. После переговоров на депутата обрушилась волна критики. Её исключили из партии «Батькивщина» и из состава парламентской делегации в ПАСЕ .

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