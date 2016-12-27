Главари «ДНР» и «ЛНР» согласились передать Савченко двух военнопленных

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«В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими», - говорится в совместном заявлении Захарченко и Плотницкого.
Отметим, что тайная встреча Савченко с Александром Захарченком и Игорем Плотницким состоялась в Минске в начале этого месяца. На ней они обсуждали освобождение военнопленных, снятие санкций и амнистию боевиков. После переговоров на депутата обрушилась волна критики. Её исключили из партии «Батькивщина» и из состава парламентской делегации в ПАСЕ .
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