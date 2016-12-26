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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУ молодых бегунов более сильные нейронные связи
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У молодых бегунов более сильные нейронные связи


У молодых бегунов более сильные нейронные связи
Фото: AmericaRU.com
Многие бегуны наслаждаются спортом из-за его простоты. Им не нужно осваивать какие-то удары обратной стороной или крученые подачи. Нужно лишь надеть кроссовки и выйти на улицу. Или это так кажется?

Специалисты Университета штата Аризона обнаружили, что у бегунов удивительно высокий уровень когнитивных навыков, особенно если они бегают в быстром темпе и на сложных маршрутах. Другими словами: бег может сделать вас умнее. "Наше исследование показало, что высокий уровень аэробных упражнений на выносливость, например, бег, может принести пользу для функций мозга, в частности сложных когнитивных способностей, таких как планирование, переключение между задачами и многозадачность", - пишут ученые. Кроме того, исследователи выявили, что польза от бега заметна и в пожилом возрасте: снижается риск возникновения болезни Альцгеймера.

Ученые сравнили данные МРТ мозга 11 студентов колледжа, которые бегали на длинные дистанции, с 11 студентами, которые не бегали. Возраст участников составил 21-22 года. Бегуны сообщили, что они дополнительно занимаются спортом. Сканирование мозга показало существенные отличия, в том числе увеличение областей мозга, которые ответственны за улучшение когнитивных способностей. Результаты были опубликованы в журнале «Frontiers in Human Neuroscience».
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