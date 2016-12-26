Почему Дональд Трамп выиграл: 10 теорий, объясняющих итог выборов

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К сожалению нет ни одной теории, которая с точностью могла бы сказать, что именно повлияло на результат президентских выборов. Среди возможных факторов влияния огромное стремление к переменам, гнев избирателей, страх и обиды, потеря рабочих мест, превосходство белой расы, женоненавистничество, предвзятость средств массовой информации, теории заговора, непопулярные кандидаты, вмешательство ФБР, подавление избирателей и другие. Итак, теории:
1. Расизм и превосходство белой расы на большом подъеме.
2. Американцам было легче принять женоненавистника, чем женщину в Белом доме.
3. Средства массовой информации обеспечили Трампу несправедливое преимущество.
4. Клинтон был запятнана коррупцией.
5. На самом деле победила Клинтон.
6. Клинтон поддержала торговые сделки, а Трамп критиковал их.
7. Чувство экономического стресса.
8. Американцы были более пессимистичны, чем когда - либо прежде, и вместо того, чтобы изменить систему, они решили «взорвать» ее.
9. У Клинтон было слишком много недостатков как для кандидата.
10. Выборы были подорваны мощным эффектом теорий заговора, поддельными новостями и дезинформацией.
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