Почему Дональд Трамп выиграл: 10 теорий, объясняющих итог выборов

26 декабря 2016 года, 21:16

Фото: AmericaRU.com

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Спустя три недели после того, как Дональд Трамп (Donald Trump) выиграл президентские выборы, не все еще оправились от потрясения: он сделал то, что миллионы считали невозможным.К сожалению нет ни одной теории, которая с точностью могла бы сказать, что именно повлияло на результат президентских выборов. Среди возможных факторов влияния огромное стремление к переменам, гнев избирателей, страх и обиды, потеря рабочих мест, превосходство белой расы, женоненавистничество, предвзятость средств массовой информации, теории заговора, непопулярные кандидаты, вмешательство ФБР, подавление избирателей и другие. Итак, теории:1. Расизм и превосходство белой расы на большом подъеме.2. Американцам было легче принять женоненавистника, чем женщину в Белом доме.3. Средства массовой информации обеспечили Трампу несправедливое преимущество.4. Клинтон был запятнана коррупцией.5. На самом деле победила Клинтон.6. Клинтон поддержала торговые сделки, а Трамп критиковал их.7. Чувство экономического стресса.8. Американцы были более пессимистичны, чем когда - либо прежде, и вместо того, чтобы изменить систему, они решили «взорвать» ее.9. У Клинтон было слишком много недостатков как для кандидата.10. Выборы были подорваны мощным эффектом теорий заговора, поддельными новостями и дезинформацией.