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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак похудеть и удержать вес в новом году?
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Как похудеть и удержать вес в новом году?


Как похудеть и удержать вес в новом году?
Фото: AmericaRU.com
Собираетесь в новом году сбросить несколько лишних килограмм? По данным опроса, проведенного Nielsen в 2015 году, около трети американцев имеют аналогичное намерение. Что нужно для того, чтобы этот план увенчался успехом?

Зачем стоит похудеть? Ожирение, как известно, увеличивает риск возникновения многих заболеваний, включая болезни сердца, высокого кровяного давления, инсульта, диабет 2 типа, рака, остеоартрита и других. Полные люди, которые теряют лишь от 3 до 5 процентов своего веса, замечают улучшение здоровья.

С чего начать? Несмотря на то, что нет ни одного "лучшего" способа похудеть, успешная программа снижения веса включает в себя сокращение потребляемых калорий, физическую активность и поведенческие изменения, которые помогут придерживаться диеты и занятий спортом в долгосрочной перспективе. Что для этого нужно:
1. Внимательно изучите ваш образ жизни.
2. Установите реалистичные цели.
3. Подсчитайте количество потребляемых калорий.
4. Употребляйте больше белка, клетчатки и здоровых масел.
5. Двигайтесь.
6. Следите за результатом.
7. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество сна.
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