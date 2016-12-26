Как похудеть и удержать вес в новом году?

Фото: AmericaRU.com
Зачем стоит похудеть? Ожирение, как известно, увеличивает риск возникновения многих заболеваний, включая болезни сердца, высокого кровяного давления, инсульта, диабет 2 типа, рака, остеоартрита и других. Полные люди, которые теряют лишь от 3 до 5 процентов своего веса, замечают улучшение здоровья.
С чего начать? Несмотря на то, что нет ни одного "лучшего" способа похудеть, успешная программа снижения веса включает в себя сокращение потребляемых калорий, физическую активность и поведенческие изменения, которые помогут придерживаться диеты и занятий спортом в долгосрочной перспективе. Что для этого нужно:
1. Внимательно изучите ваш образ жизни.
2. Установите реалистичные цели.
3. Подсчитайте количество потребляемых калорий.
4. Употребляйте больше белка, клетчатки и здоровых масел.
5. Двигайтесь.
6. Следите за результатом.
7. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество сна.
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