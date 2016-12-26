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Главная страница → Раздел: УкраинаЗа последнюю неделю Донбассе погибли 18 боевиков, - разведка
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За последнюю неделю Донбассе погибли 18 боевиков, - разведка


За последнюю неделю Донбассе погибли 18 боевиков, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На Донбассе в последнюю неделю по ряду причин увеличилось количество убитых и раненных боевиков «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«За прошедшую неделю из-за попыток противника занять новые позиции на Светлодарской дуге, нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось количество погибших и травмированных военнослужащих соединений и воинских частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - рассказали разведчики, уточнив, что с 19 по 25 декабря в данном районе погибли 18 боевиков, ещё 38 получили ранения.

«Морг главной городской больницы (Луганска) заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих… В больницах города введен режим ограничения доступа посетителей для сокрытия размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск», - поделились информацией в ГУР.

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