За последнюю неделю Донбассе погибли 18 боевиков, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«За прошедшую неделю из-за попыток противника занять новые позиции на Светлодарской дуге, нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось количество погибших и травмированных военнослужащих соединений и воинских частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - рассказали разведчики, уточнив, что с 19 по 25 декабря в данном районе погибли 18 боевиков, ещё 38 получили ранения.
«Морг главной городской больницы (Луганска) заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих… В больницах города введен режим ограничения доступа посетителей для сокрытия размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск», - поделились информацией в ГУР.
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