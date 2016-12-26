Украинцы хотят допросить Берлускони, распивавшего с Путиным в Крыму коллекционные вина

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Представители ведомства напомнили, что Берлускони и Путин в сентябре прошлого года посетили винодельческий комбинат «Массандра» в аннексированном Крыму. Там, новоназначенный оккупационными властями «гендиректор» комбината «лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина «Херес -де-ла-Фронтера» урожая 1775 года из коллекционного фонда», - рассказали украинцы, подчеркнув, что данное вино является национальным достоянием Украины и имеет значительную историческую , научную и практическую ценности для государства.
В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями «гендиректор» нанесла ущерб Украине в размере почти 2,2 миллионов гривен.
По данному факту украинцы возбудили уголовное дело, в рамках которого в Италию было отправлено международно-правовое поручение о проведении допроса Берлускони.
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