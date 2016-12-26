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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы хотят допросить Берлускони, распивавшего с Путиным в Крыму коллекционные вина
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Украинцы хотят допросить Берлускони, распивавшего с Путиным в Крыму коллекционные вина


Украинцы хотят допросить Берлускони, распивавшего с Путиным в Крыму коллекционные вина
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Украинская прокуратура намерена допросить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в прошлом году распивал в аннексированном Крыму коллекционные вина с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила крымская прокуратура.

Представители ведомства напомнили, что Берлускони и Путин в сентябре прошлого года посетили винодельческий комбинат «Массандра» в аннексированном Крыму. Там, новоназначенный оккупационными властями «гендиректор» комбината «лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина «Херес -де-ла-Фронтера» урожая 1775 года из коллекционного фонда», - рассказали украинцы, подчеркнув, что данное вино является национальным достоянием Украины и имеет значительную историческую , научную и практическую ценности для государства.

В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями «гендиректор» нанесла ущерб Украине в размере почти 2,2 миллионов гривен.

По данному факту украинцы возбудили уголовное дело, в рамках которого в Италию было отправлено международно-правовое поручение о проведении допроса Берлускони.

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