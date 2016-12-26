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Главная страница → Раздел: УкраинаПосле встречи с главарями ДНР/ЛНР Савченко ходила на допрос в СБУ
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После встречи с главарями «ДНР/ЛНР» Савченко ходила на допрос в СБУ


После встречи с главарями ДНР/ЛНР Савченко ходила на допрос в СБУ
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
На встрече с главарями «ДНР» и «ЛНР» украинский депутат Надежда Савченко соблюла все требования конспирации. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», - заявил глава украинской спецслужбы, подчеркнув, что не может «запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было».

Он также добавил, что Савченко дала показания СБУ после этой встречи по уголовному делу, которое было заведено по факту деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Отметим, что тайная встреча Савченко с Александром Захарченком и Игорем Плотницким состоялась в Минске в начале этого месяца. На ней, по некоторым данным, обсуждались такие вопросы, как освобождение военнопленных, снятие санкций и амнистия боевиков. После переговоров на депутата обрушилась волна критики. Её исключили из партии «Батькивщина» и из состава парламентской делегации в ПАСЕ .
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