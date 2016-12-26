Американские врачи советуют лечить ушные инфекции у детей долго

26 декабря 2016 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Некоторые родители, опасаясь лечения антибиотиками, часто прибегают к терапии ушных инфекций у маленьких детей придерживаются кратких сроков. Однако новое исследование американских медиков показало, что в таких ситуациях необходимо придерживаться стандартной схемы лечения не менее 10 дней.Вопреки распространенному лечению, именно длительное лечение антибиотиками приносит результаты, при этом устойчивость к антибиотикам у ребенка не возникает. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.В исследовании с участием сотен детей младшего возраста ученые выяснили, что более короткие схемы лечения приводят к ухудшению заболевания и риску возникновения хронических инфекций.Трое из 4 детей испытывают воспаление среднего уха в первый год жизни. Это наиболее распространенная причина для назначения антибиотиков младенцам грудного возраста.