Американские врачи советуют лечить ушные инфекции у детей долго

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Вопреки распространенному лечению, именно длительное лечение антибиотиками приносит результаты, при этом устойчивость к антибиотикам у ребенка не возникает. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.
В исследовании с участием сотен детей младшего возраста ученые выяснили, что более короткие схемы лечения приводят к ухудшению заболевания и риску возникновения хронических инфекций.
Трое из 4 детей испытывают воспаление среднего уха в первый год жизни. Это наиболее распространенная причина для назначения антибиотиков младенцам грудного возраста.
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