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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканские врачи советуют лечить ушные инфекции у детей долго
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Американские врачи советуют лечить ушные инфекции у детей долго


Американские врачи советуют лечить ушные инфекции у детей долго
Фото: AmericaRU.com
Некоторые родители, опасаясь лечения антибиотиками, часто прибегают к терапии ушных инфекций у маленьких детей придерживаются кратких сроков. Однако новое исследование американских медиков показало, что в таких ситуациях необходимо придерживаться стандартной схемы лечения не менее 10 дней.

Вопреки распространенному лечению, именно длительное лечение антибиотиками приносит результаты, при этом устойчивость к антибиотикам у ребенка не возникает. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании с участием сотен детей младшего возраста ученые выяснили, что более короткие схемы лечения приводят к ухудшению заболевания и риску возникновения хронических инфекций.

Трое из 4 детей испытывают воспаление среднего уха в первый год жизни. Это наиболее распространенная причина для назначения антибиотиков младенцам грудного возраста.
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