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Семья из Айовы зажгла 100 тысяч свечей и передала 18 тысяч долларов на благотворительность


Семья из Айовы зажгла 100 тысяч свечей и передала 18 тысяч долларов на благотворительность
Фото: AmericaRU.com
Семья Шейлтер из Айовы зажгла на Рождество 100 тысяч огней. Американцы устроили настоящий световой праздник под названием «Рождественские акры».

«В этом году мы зажгли рекордное число огней – около 100 тысяч. Мы собираемся сейчас каждую ночь, включаем музыку и отмечаем праздники», - рассказал владелец земли Роб Шейлтер (Rob Scheitler). По его словам, десятки людей приезжали, чтобы помогать в зажигании огней – прибыли даже гости из Перу.

Участника праздника жертвовали деньги, которые Шейлтеры передали на благотворительные цели – всего около 18 тысяч долларов. Средства пойдут в банк еды для малоимущих.
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