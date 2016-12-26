Семья из Айовы зажгла 100 тысяч свечей и передала 18 тысяч долларов на благотворительность

Фото: AmericaRU.com
«В этом году мы зажгли рекордное число огней – около 100 тысяч. Мы собираемся сейчас каждую ночь, включаем музыку и отмечаем праздники», - рассказал владелец земли Роб Шейлтер (Rob Scheitler). По его словам, десятки людей приезжали, чтобы помогать в зажигании огней – прибыли даже гости из Перу.
Участника праздника жертвовали деньги, которые Шейлтеры передали на благотворительные цели – всего около 18 тысяч долларов. Средства пойдут в банк еды для малоимущих.
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