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Астронавты отметили Рождество на орбите


Астронавты отметили Рождество на орбите
Фото: AmericaRU.com
Американские астронавты на МКС вместе со своими соотечественниками отметили Рождество. Пегги Уитсон (Peggy Whitson) ради праздника даже надела шапку Санта Клауса и праздничные носки.

В этом году Рождество на орбите провели астронавты из США Пегги Уитсон, Шейн Кимброу и француз Томас Пикет. Они провели вечер за ужином, для связи с семьей и друзьями была включена прямая трансляция.

Утром в праздник астронавты открыли подарки, которые им доставил японской грузовой космический корабль в начале этого месяца. Также они отправили на Земли свои подарки и пожелания из космоса.

Поскольку Международная космическая станция 15 раз облетает планету за сутки, астронавты увидели в этот раз 15 праздничных рассветов.

Для американских астронавтов Рождество стало выходным.
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