Астронавты отметили Рождество на орбите

26 декабря 2016 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107411

Американские астронавты на МКС вместе со своими соотечественниками отметили Рождество. Пегги Уитсон (Peggy Whitson) ради праздника даже надела шапку Санта Клауса и праздничные носки.В этом году Рождество на орбите провели астронавты из США Пегги Уитсон, Шейн Кимброу и француз Томас Пикет. Они провели вечер за ужином, для связи с семьей и друзьями была включена прямая трансляция.Утром в праздник астронавты открыли подарки, которые им доставил японской грузовой космический корабль в начале этого месяца. Также они отправили на Земли свои подарки и пожелания из космоса.Поскольку Международная космическая станция 15 раз облетает планету за сутки, астронавты увидели в этот раз 15 праздничных рассветов.Для американских астронавтов Рождество стало выходным.