Астронавты отметили Рождество на орбите

Фото: AmericaRU.com
В этом году Рождество на орбите провели астронавты из США Пегги Уитсон, Шейн Кимброу и француз Томас Пикет. Они провели вечер за ужином, для связи с семьей и друзьями была включена прямая трансляция.
Утром в праздник астронавты открыли подарки, которые им доставил японской грузовой космический корабль в начале этого месяца. Также они отправили на Земли свои подарки и пожелания из космоса.
Поскольку Международная космическая станция 15 раз облетает планету за сутки, астронавты увидели в этот раз 15 праздничных рассветов.
Для американских астронавтов Рождество стало выходным.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- На северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю →
- Аппарат Cassini поймал облака на Титане →
- Ученые научились создавать лекарства из «синтетических листьев» →
- Аномально теплая погода в Арктике бьет рекорды →
- Ядро Земли окружено потоком жидкого железа, который все больше ускоряется →
- Некоторые молодые динозавры имели молочные зубы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107411
http://www.americaru.com/news/107411