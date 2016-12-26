На северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю

26 декабря 2016 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Пока политики спорят о реальности глобального потепления, ученые зафиксировали самый высокий уровень температуры на северном полюсе в Рождество за всю историю наблюдений. Второй год подряд в крайней точки Земли температура сохраняется рекордно теплой, сообщает Национальная служба погоды США.На Северном полюсе температура сейчас на 10 градусов выше обычных показателей. Морской лед в Арктике не только не возобновляется, но и продолжает таять. Это постепенно увеличивает уровень воды в морях по всей планете. В этом году Северный Ледовитый океан достиг самого низкого уровня льда за всю историю, побив рекорд с 2015 года.Таяние льдов вызывает циклическую реакцию еще большего потепления. Поскольку он отражает солнечный свет, то чем меньше его становится, тем больше нагревается планета. Соответственно, тает еще больше льда.