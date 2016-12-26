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Главная страница → Раздел: ПрогрессНа северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю
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На северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю


На северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю
Фото: AmericaRU.com
Пока политики спорят о реальности глобального потепления, ученые зафиксировали самый высокий уровень температуры на северном полюсе в Рождество за всю историю наблюдений. Второй год подряд в крайней точки Земли температура сохраняется рекордно теплой, сообщает Национальная служба погоды США.

На Северном полюсе температура сейчас на 10 градусов выше обычных показателей. Морской лед в Арктике не только не возобновляется, но и продолжает таять. Это постепенно увеличивает уровень воды в морях по всей планете. В этом году Северный Ледовитый океан достиг самого низкого уровня льда за всю историю, побив рекорд с 2015 года.

Таяние льдов вызывает циклическую реакцию еще большего потепления. Поскольку он отражает солнечный свет, то чем меньше его становится, тем больше нагревается планета. Соответственно, тает еще больше льда.
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