На северном полюсе зафиксировано самое жаркое Рождество за всю историю

Фото: AmericaRU.com
На Северном полюсе температура сейчас на 10 градусов выше обычных показателей. Морской лед в Арктике не только не возобновляется, но и продолжает таять. Это постепенно увеличивает уровень воды в морях по всей планете. В этом году Северный Ледовитый океан достиг самого низкого уровня льда за всю историю, побив рекорд с 2015 года.
Таяние льдов вызывает циклическую реакцию еще большего потепления. Поскольку он отражает солнечный свет, то чем меньше его становится, тем больше нагревается планета. Соответственно, тает еще больше льда.
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