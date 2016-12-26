Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс провела Рождество в детской больнице

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Лоуренс привезла подарки для детей. Она фотографировалась с маленькими пациентами и персоналом больницы. Звезда посещает больницы во время Рождественских каникул последние 3 года.
«Я встретила много замечательных людей во время визитов в клиники. Их сила и мужество впечатляют», - говорит актриса.
Пациенты и сотрудники клиники выложили десятки фотографий с актрисой в социальных медиа.
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