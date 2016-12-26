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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВласти Гавайев заплатили 112 миллионов за использованием возобновляемых источников энергии
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Власти Гавайев заплатили 112 миллионов за использованием возобновляемых источников энергии


Власти Гавайев заплатили 112 миллионов за использованием возобновляемых источников энергии
Фото: AmericaRU.com
В 2014 году на Гавайских островах было выделено 112 миллионов долларов налоговых кредитов для инвесторов, которые занимаются разработкой технологий на основе возобновляемых источников энергии. Это крупнейший налоговый кредит в США за год.

Власти штата предоставляют такие кредиты налогоплательщикам, которые устанавливают на крыше солнечные батареи. Льготы позволяют окупить 35% стоимости таких систем. Американцы, которые внедряют технологии по использованию ветра, получают льготы в размере 20%.

Владельцы домов на одну семью получают льготы на 5 тысяч долларов для покупки солнечных батарей и 1500 долларов – для ветряных аккумуляторов. Коммерческим пользователям выделили бонусы в размере полумиллиона долларов. Всего около 15 тысяч пользователей подали заявки на получение такого кредита.
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