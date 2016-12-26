Как дать рождественской елке вторую жизнь

26 декабря 2016 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Рождество уже прошло, но это еще не значит, что пора выбрасывать елку. И даже если вы решите это сделать сейчас или позднее, есть много вариантов, как дать дереву вторую жизнь. Не стоит выбрасывать елку на обочине или в мусор, лучше передать ее в ближайший пункт переработки.По оценкам экспертов, каждый год американцы просто выбрасывают около 25-30 миллионов живых елей. Однако опилки этих деревьев могут помочь сформировать создать среду обитания для птиц и мелких животных или стать защитным покровом для сада. Для этого нужно лишь сдать ставшую ненужной елку в пункт распила.Если жители США сами не захотят забирать мульчу, муниципалитеты смогут использовать ее для обработки парков и зеленых насаждений в общественных местах. Кроме того, можно самостоятельно создать жилище для птиц из ствола и толстых веток. Когда птицы обнаружат эту поделку, то смогут прилетать туда за едой. Если просто опустить елку в водоем, получится небольшой закрытый участок для питания рыб.В конце концов, из рождественского дерева можно сделать деревянные подставки или сжечь его остатки в домашнем камине.