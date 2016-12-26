Как дать рождественской елке вторую жизнь

Фото: AmericaRU.com
По оценкам экспертов, каждый год американцы просто выбрасывают около 25-30 миллионов живых елей. Однако опилки этих деревьев могут помочь сформировать создать среду обитания для птиц и мелких животных или стать защитным покровом для сада. Для этого нужно лишь сдать ставшую ненужной елку в пункт распила.
Если жители США сами не захотят забирать мульчу, муниципалитеты смогут использовать ее для обработки парков и зеленых насаждений в общественных местах. Кроме того, можно самостоятельно создать жилище для птиц из ствола и толстых веток. Когда птицы обнаружат эту поделку, то смогут прилетать туда за едой. Если просто опустить елку в водоем, получится небольшой закрытый участок для питания рыб.
В конце концов, из рождественского дерева можно сделать деревянные подставки или сжечь его остатки в домашнем камине.
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